Мобилизация будет с 25 лет, а не с 18 – Минобороны объяснило, что 18-летние смогут выбрать время прохождения базовой военной службы

Мобилизации с 18 лет не будет – Минобороны объяснило, что 18-летние получат отсрочку.

Источник фото: armyinform.com.ua

Министерство обороны решило выпустить разъяснения по поводу того, с какого возраста мужчине будут подлежать мобилизации на фоне слухов, что будут мобилизовать 18-летних парней.

Так, Минобороны пояснило, что предусматривает законопроект №10449 о мобилизации и военной подготовке. А именно:

Мобилизация предлагается от 25 до 60 лет

С 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка

От прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан

Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное

Граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы

Граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет по нацбезопасности рассмотрел поправки к законопроекту об мобилизации по увольнению с военной службы.

Автор: Наталья Мамченко

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