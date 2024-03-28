Верховный Суд определил, можно ли закрыть уголовное дело, где потерпевший указывает на конкретное лицо, совершившее преступление в отношении него, по причине неустановления нарушителя

Верховный Суд: Закрытие уголовного производства, в котором потерпевший, отмечая, что уголовное правонарушение совершено конкретными лицами, на которых непосредственно указывает органу досудебного расследования, на основании п. 3-1 ч. 1 ст. 284 УПК является существенным нарушением требований УПК.

Закрытие уголовного производства на основании п. 3-1 ч. 1 в. 284 УПК, в котором потерпевший, указывая на то, что уголовное правонарушение совершено конкретными лицами, на которых предусмотренный УПК способ непосредственно указывает органу досудебного расследования, является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона (ст. 412 УПК). Об этом в постановлении от 15 февраля 2024 г. отметила коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу № 687/1066/22.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд закрив кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК.

Нагадаємо, п. 3-1 передбачає, що не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Апеляційний суд залишив без зміни цю ухвалу. У касаційній скарзі потерпілий зазначає, що рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК є необґрунтованим і незаконним, так як у заяві до відділення поліції, у скаргах до правоохоронних органів, а також на засіданнях суду, він вказував, що головою сільської ради села разом з іншою особою за попередньою змовою було вчинено кримінальне правопорушення, а саме фальсифіковано заповіт та дату її смерті з метою подальшого отримання незаконної пенсії іншою особою.

Позиція Касаційного кримінального суду

ККС Верховного Суду скасовано рішення судів попередніх інстанцій та призначено новий розгляд у суді першої інстанції. В обґрунтування позиції ККС ВС вказує, що, вирішуючи питання про закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК, суд не надав належної оцінки доводам потерпілого про вчинення кримінального правопорушення конкретними особами, про недотримання органом досудового розслідування вимог кримінального процесуального закону щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Суд апеляційної інстанції, залишаючи без змін рішення місцевого суду, зазначив в ухвалі, що не бере до уваги доводи потерпілого про те, що кримінальне правопорушення вчинили голова сільської ради разом з іншою особою, однак не навів жодного обґрунтування такому висновку.

Верховний Суд неодноразово зазначав, що в провадженні, де потерпілий вказує на конкретну особу як на таку, що вчинила кримінальне правопорушення щодо нього, орган досудового розслідування за результатами всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження має вирішити питання про наявність чи відсутність події кримінального правопорушення, а за її встановлення – про наявність або відсутність ознак кримінального правопорушення в діянні конкретної особи, про достатність доказів для доведення винуватості конкретної особи в суді, про наявність/відсутність підстав до звільнення від кримінальної відповідальності конкретної особи.

У свою чергу, суд під час вирішення питання про закриття кримінального провадження має враховувати, чи дотримано органом досудового розслідування вимоги кримінального процесуального закону щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, що є необхідною умовою належного вирішення завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК).

Така позиція узгоджується з практикою ВС.

Крім того, у касаційній скарзі потерпілий наполягає на тому, що у діях зазначених ним осіб міститься склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК, при цьому вказує на наявність кваліфікуючих ознак цього злочину, що може вплинути на строки давності, передбачені ст. 49 КК.

ККС констатує, що закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК, де потерпілий, зазначаючи про те, що кримінальне правопорушення вчинено конкретними особами, на яких у передбачений КПК спосіб безпосередньо вказує органу досудового розслідування, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону – статті 412 КПК.

Автор: Наталья Мамченко

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