Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Верховний Суд визначив, чи можна закрити кримінальну справу, де потерпілий вказує на конкретну особу, що вчинила злочин стосовно нього, з підстави невстановлення порушника

08:10, 28 березня 2024
Верховний Суд: Закриття кримінального провадження, у якому потерпілий, зазначаючи про те, що кримінальне правопорушення вчинено конкретними особами, на яких безпосередньо вказує органу досудового розслідування, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК є істотним порушенням вимог КПК.
Верховний Суд визначив, чи можна закрити кримінальну справу, де потерпілий вказує на конкретну особу, що вчинила злочин стосовно нього, з підстави невстановлення порушника
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК, у якому потерпілий, зазначаючи про те, що кримінальне правопорушення вчинено конкретними особами, на яких у передбачений КПК спосіб безпосередньо вказує органу досудового розслідування, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону (ст. 412 КПК). Про це у постанові від 15 лютого 2024 року зазначила колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду по справі № 687/1066/22.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд закрив кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК.

Нагадаємо, п. 3-1 передбачає, що не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Апеляційний суд залишив без зміни цю ухвалу. У касаційній скарзі потерпілий зазначає, що рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК є необґрунтованим і незаконним, так як у заяві до відділення поліції, у скаргах до правоохоронних органів, а також на засіданнях суду, він вказував, що головою сільської ради села разом з іншою особою за попередньою змовою було вчинено кримінальне правопорушення, а саме фальсифіковано заповіт та дату її смерті з метою подальшого отримання незаконної пенсії іншою особою.

Позиція Касаційного кримінального суду

ККС Верховного Суду скасовано рішення судів попередніх інстанцій та призначено новий розгляд у суді першої інстанції. В обґрунтування позиції ККС ВС вказує, що, вирішуючи питання про закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК, суд не надав належної оцінки доводам потерпілого про вчинення кримінального правопорушення конкретними особами, про недотримання органом досудового розслідування вимог кримінального процесуального закону щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Суд апеляційної інстанції, залишаючи без змін рішення місцевого суду, зазначив в ухвалі, що не бере до уваги доводи потерпілого про те, що кримінальне правопорушення вчинили голова сільської ради разом з іншою особою, однак не навів жодного обґрунтування такому висновку.

Верховний Суд неодноразово зазначав, що в провадженні, де потерпілий вказує на конкретну особу як на таку, що вчинила кримінальне правопорушення щодо нього, орган досудового розслідування за результатами всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження має вирішити питання про наявність чи відсутність події кримінального правопорушення, а за її встановлення – про наявність або відсутність ознак кримінального правопорушення в діянні конкретної особи, про достатність доказів для доведення винуватості конкретної особи в суді, про наявність/відсутність підстав до звільнення від кримінальної відповідальності конкретної особи.

У свою чергу, суд під час вирішення питання про закриття кримінального провадження має враховувати, чи дотримано органом досудового розслідування вимоги кримінального процесуального закону щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, що є необхідною умовою належного вирішення завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК).

Така позиція узгоджується з практикою ВС.

Крім того, у касаційній скарзі потерпілий наполягає на тому, що у діях зазначених ним осіб міститься склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК, при цьому вказує на наявність кваліфікуючих ознак цього злочину, що може вплинути на строки давності, передбачені ст. 49 КК.

ККС констатує, що закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК, де потерпілий, зазначаючи про те, що кримінальне правопорушення вчинено конкретними особами, на яких у передбачений КПК спосіб безпосередньо вказує органу досудового розслідування, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону – статті 412 КПК.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухвала слідчого судді про повернення скарги на повідомлення про підозру підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд

Апеляційний суд відмовив захиснику у відкритті апеляційного провадження за скаргою на рішення слідчого судді, який повернув скаргу на повідомлення про підозру.

Верховний Суд визначив, чи можна закрити кримінальну справу, де потерпілий вказує на конкретну особу, що вчинила злочин стосовно нього, з підстави невстановлення порушника

Верховний Суд: Закриття кримінального провадження, у якому потерпілий, зазначаючи про те, що кримінальне правопорушення вчинено конкретними особами, на яких безпосередньо вказує органу досудового розслідування, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК є істотним порушенням вимог КПК.

Договори про будівництво нового житла, завершення недобудованого чи реконструкцію пошкодженого будуть укладатися через онлайн-аукціони

У Комітеті стверджують, що цей законопроект ліквідує корупційну схему з привласнення державних та комунальних земель під будівництво.

До парламенту внесли законопроект про строк звернення працівника до суду з позовом про стягнення зарплати

Пропонується встановити для працівників необмежений строк звернення до суду з позовом про стягнення заробітної плати.

Мобілізація буде з 25 років, а не з 18 – Міноборони пояснило, що 18-річні зможуть обрати час проходження базової військової служби

Мобілізації з 18 років не буде – Міноборони пояснило, що 18-річні отримають відстрочку.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді