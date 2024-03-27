Чехия ввела санкции против Медведчука

Правительство Чехии внесло в национальный санкционный список бывшего украинского нардепа Виктора Медведчука.

Фото: pravda.com

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В среду, 27 марта, Чехия расширила перечень санкций против россии. В список ограничений включили бывшего украинского нардепа Виктора Медведчука. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает irozhlas.

По его словам, в список санкций включили двух физических и одно юридическое лицо.

Речь идет о бывшем украинском народном депутате Викторе Медведчуке, компании «Голос Европы» и пропагандисте Артеме Марчевском.

Фиала отметил, что санкции призваны ударить по пророссийской сети, которая пыталась разработать операцию влияния в Чехии.

«Потенциально это может оказать серьезное влияние на безопасность Чехии и ЕС», – добавил премьер.

Фиала добавил, что Медведчук руководил рядом влиятельных сетей в россии и лично связан с российским диктатором владимиром путиным.

«В Чехии компания использует «Голос Европы», которая является юридическим лицом, которое находится в санкционном списке», - сказал он.

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