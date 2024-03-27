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Чехія запровадила санкції проти Медведчука

18:29, 27 березня 2024
Уряд Чехії вніс до національного списку санкцій колишнього українського нардепа Віктора Медведчука.
Чехія запровадила санкції проти Медведчука
Фото: pravda.com
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У середу, 27 березня, Чехія розширила список санкцій проти рф. До списку обмежень включили колишнього українського нардепа Віктора Медведчука. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає irozhlas.

За його словами, до списку санкцій включили двох фізичних і одну юридичну особу.

Йдеться про колишнього українського народного депутата Віктора Медведчука, компанію «Голос Європи» та пропагандиста Артема Марчевського.

Фіала зазначив, що санкції покликані вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розробити операцію впливу в Чехії.

«Потенційно це може мати серйозний вплив на безпеку Чехії та ЄС», - додав прем'єр.

Фіала додав, що Медведчук керував низкою впливових мереж у рф і особисто пов'язаний із російським диктатором володимиром путіним.

«У Чехії компанія використовує «Голос Європи», який є юридичною особою, яка перебуває в санкційному списку», - сказав він.

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