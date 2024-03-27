18 месяцев под боевыми распоряжениями в течение 36 месяцев должно быть основанием для увольнения с военной службы – Комитет рассмотрел правки

Комитет по нацбезопасности рассмотрел поправки к законопроекту о мобилизации по увольнению с военной службы.

27 марта парламентский Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение поправок с приглашением авторов к законопроекту 10449 о мобилизации. «Было рассмотрено 703 правки, остановились на 3518», - сообщила член Комитета, народный депутат Ирина Фриз.

Так, были рассмотрены правки относительно норм о прохождении базовой военной службы; принятии иностранцев через рекрутинговые центры на военную службу; сроки военной службы в мирное время, особый период и во время действия военного положения; увольнение с военной службы.

«Несколько десятков правок по увольнению с военной службы приняты комитетом частично. В настоящее время готовится комитетская правка по закреплению на уровне закона четкого алгоритма, который должен предусматривать не только 36 месяцев непрерывной военной службы во время действия военного положения, но и критерии учета. В частности, 18 месяцев под боевыми распоряжениями в течение 36 месяцев должно быть основанием для увольнения», - отметила она.

Кроме того, по ее словам, «Комитет отклонил норму о решении Ставки в вопросе увольнения и поддержал редакцию об увольнении по Указу Президента, который как Верховный главнокомандующий согласно Конституции должен устанавливать сроки увольнения».

Комитет решил, что вопрос освобождения для разных категорий граждан должен быть синхронизирован с принятой правкой относительно отсрочки от призыва во время военного положения. Решение по комитетской правке будет принято на следующем заседании.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», считать срок в 36 месяцев для увольнения с военной службы тех, кто на фронте, и тех, кто выполняет задание в тылу, предлагали по-разному.

Так, ранее член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский подчеркнул, что «есть большая разница, когда лицо находится на передовой, где продолжаются активные боевые действия, и когда лицо находится при выполнении задач, но без участия в боевых действиях и без риска для жизни и здоровья».

«Соответственно, в Комитете проговариваются разные модели относительно зачисления времени непосредственного участия в боевых действиях, например, один до двух, один до 3 дней. То есть, 1 месяц может быть зачислен за 3 и 36 месяцев для лица, находящегося в зоне боевых действий, может сократиться до 12 месяцев участия в боевых действиях. Но этот вопрос будет окончательно принят, когда мы проанализируем все риски. Параллельно этот вопрос решается путем аудита эффективности использования боевых подразделений командованием ВСУ», - отмечал он.

Также мы писали, что 26 марта Комитет по нацбезопасности поддержал поправку, которая вносит изменения в законопроект о мобилизации в части бронирования госслужащих, работников Нацполиции, НАБУ, ДБР и других. Впрочем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет не поддержал вышеуказанную правку по бронированию собственников предприятий. Аналогично не поддержана поправка, касающаяся бронирования адвокатов.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Комитет определился с вопросом, кто из смотрителей за лицами с инвалидностью получит отсрочку от мобилизации.

Автор: Наталья Мамченко

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