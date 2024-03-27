Реконструкцию транспортной развязки в Киеве закончили раньше – какой транспорт возобновляет работу

Движение автобусного маршрута №32-ТР закрывается.

В столице возобновляет работу троллейбусный маршрут №32, а движение временного автобусного маршрута №32-ТР соответственно закрывается.

Также по постоянной схеме движения теперь курсируют автобусы № 99, 40.

Об этом сообщили в КГГА. Там отметили, что изменения в работе пассажирского транспорта были введены в связи с реконструкцией транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Работы планировались до 30 марта, однако их завершили ранее.

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