Реконструкцію транспортної розв’язки у Києві закінчили раніше – який транспорт відновлює роботу

Рух автобусного маршруту № 32-ТР закривається.

У столиці відновлює роботу тролейбусний маршрут № 32, а рух тимчасового автобусного маршруту № 32-ТР відповідно закривається.

Також за постійною схемою руху тепер курсують автобуси №№ 99, 40.

Про це повідомили у КМДА. Там зазначили, що зміни в роботі пасажирського транспорту було запроваджено у зв’язку з реконструкцією транспортної розв’язки на перетині вулиць Полярної і Богатирської. Роботи планували до 30 березня, проте їх завершили раніше.

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