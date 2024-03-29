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Нужно ли Украине мобилизовать еще 500 000 человек: ответ Сырского

11:16, 29 марта 2024
Александр Сырский отметил, что после пересмотра внутренних ресурсов цифра по мобилизации в 500 000 человек существенно уменьшилась.
Нужно ли Украине мобилизовать еще 500 000 человек: ответ Сырского
Фото: ukrinform.com
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что уже нет нужды в мобилизации 500 тысяч человек. Об этом он сказал в интервью «Укринформу».

«Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах. Надо учитывать, что люди – не работы. Они истощаются физически и психологически, особенно в условиях боевых действий», – сообщил он.

Сырский отметил, что сейчас идет пересмотр численности определенных частей, не участвующих в боевых действиях на основании аудита их деятельности – это позволило высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части.

«Но и при этом необходимо воздерживаться от крайностей. Во всех армиях мира есть личный состав, не участвующий в боевых действиях, но обеспечивающий боевые подразделения. Это не менее важная часть работы. Та война, которую мы вынуждены вести против российских захватчиков, – это война на истощение, война логистики. Значение эффективности тыловых подразделений нельзя недооценивать. Речь идет о системе обеспечения войск продовольствием и боеприпасами, о ремонтных подразделениях, о медицинских учреждениях и многом другом. Эти люди вносят свой вклад в эффективность боевых действий», – отметил главнокомандующий.

Он также напомнил, что мобилизованные не сразу попадают на фронт (за исключением лиц с боевым опытом) – они прибывают в учебные воинские части и центры. «Количество людей, проходящих такое обучение, на февраль текущего года составило 84 процента от общего количества мобилизованных. Только после такого обучения их могут направлять на доукомплектование воинских частей для восстановления боеспособности», – сказал Сырский.

Ранее Министерство обороны решило выпустить разъяснения по поводу того, с какого возраста мужчине будут подлежать мобилизации на фоне слухов, что будут мобилизовать 18-летних парней.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет по нацбезопасности рассмотрел поправки к законопроекту об мобилизации по увольнению с военной службы.

Добавим, The Economist считает, что Украина должна срочно мобилизовать больше людей в армию. 

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