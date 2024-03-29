Реформа оплати праці та відновлення конкурсів – що для держслужбовців передбачає план Ukraine Facility

Кабмін передав Європейській комісії План Ukraine Facility, де описані подальші кроки щодо реформи державної служби.

Як відомо, Міністерство економіки опублікувало План для реалізації програми Ukraine Facility. Його передали Європейській комісії для оцінки та затвердження комітетом країн-членів ЄС, після чого програма Ukraine Facility остаточно набере чинності.

План включає подальші заходи щодо реформ, зокрема судової системи. Нагадаємо, що Україна буде поступово отримувати кошти внаслідок виконання певних кроків за принципом «гроші в обмін на реформи». Загальний обсяг складає 50 млрд євро, з яких 17 мільярдів євро грантів і 33 мільярди євро позик, що буде надаватися Україні протягом 2024–2027 років.

До Державного бюджету вже надійшов перший транш 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Ukraine Facility.

Серед переліку сфер, де будуть відбуватися реформи – державне управління.

Отже, як зазначено у Плані, сфера державного управління в Україні є одним з найбільших роботодавців у країні, нараховуючи 206 151 посад і 159 904 фактично працюючих державних службовців у всіх гілках влади.

Вони працюють у 107 різних установах, включно з міністерствами та підпорядкованими їм органами при Кабінеті Міністрів, а також в інших організаціях, що не перебувають під безпосереднім управлінням Кабінету Міністрів, їхніх територіальних представництвах, обласних та районних адміністраціях, а також в судах різних рівнів (приблизно 600).

Державні службовці становлять більшість фактичних працівників, які працюють у цих установах.

Утім, державна служба стикається зі значними викликами через вплив війни на державні фінанси та політику, а також через давні структурні перешкоди, що зберігаються протягом останнього десятиліття. Плинність кадрів на державній службі досі залишається високою, що негативно впливає на інституційну стабільність і пам'ять.

Скільки в Україні держслужбовців

Як свідчить порівняльна таблиця, якщо в 2020 році було 45% держслужбовців категорії А (вище керівництво), то в 2023 році їх лишилося 29%. Втім, порівняно з 2020 роком зросла кількість категорії Б (керівники середньої ланки) та В (спеціалісти) з 16% до 20% та 27% відповідно.

З огляду на постійні кадрові проблеми та недоліки в системі оплати праці на державній службі, 19% посад на державній службі залишаються вакантними.

Наприкінці 2023 року частка вакантних посад становила 23% для вищого керівництва, 16% для керівників середньої ланки та майже 20% для спеціалістів на державній службі.

Станом на кінець четвертого кварталу 2023 року фактична кількість працюючих державних службовців становила 159 904 осіб

з них категорії А – 213 осіб

категорії Б – 40 737 осіб

категорії В – 118 954 осіб.

Фактична кількість працюючих державних службовців-жінок становила 119 808 осіб (75%), у тому числі за категоріями посад:

категорії А – 67 осіб (31%)

категорії Б – 27 021 осіб (66%)

категорії В – 92 720 осіб (78%).

За віковими групами спостерігався наступний розподіл фактично працюючих державних службовців-жінок:

- до 35 років (включно) – 23 942 осіб (20%), з них категорії "А" – 9 осіб, категорії "Б" – 2 522 осіб, категорії "В" – 21 411 осіб;

- 36-60 років – 90 607 осіб (75%), з них категорії "А" – 56 осіб, категорії "Б" – 22 893 осіб, категорії "В" – 67 658 осіб;

- 61-64 років – 4 836 осіб (4%), з них категорії "А" – 2 особи, категорії "Б" – 1 458 осіб, категорії "В" – 3 376 осіб;

- 65-70 років – 423 особи (до 1%), з них категорії "А" – 0 осіб, категорії "Б" – 148 осіб, категорії "В" – 275 осіб.

Фактична кількість працюючих державних службовців-чоловіків становила 40 096 осіб (25%), у тому числі за категоріями посад:

категорії А – 146 осіб (69%)

категорії Б – 13 716 осіб (34%)

категорії В – 26 234 осіб (22%).

За віковими групами спостерігався наступний розподіл фактично працюючих державних службовців-чоловіків:

- до 35 років (включно) – 9 707 осіб (24%), з них категорії "А" – 16 осіб, категорії "Б" – 1 934 осіб, категорії "В" – 7 757 осіб;

- 36-60 років – 27 587 осіб (69%), з них категорії "А" – 118 осіб, категорії "Б" – 10 811 осіб, категорії "В" – 16 658 осіб;

- 61-64 років – 2 264 осіб (6%), з них категорії "А" – 5 осіб, категорії "Б" – 779 осіб, категорії "В" – 1 480 осіб;

- 65-70 років – 538 осіб (1%), з них категорії "А" – 7 осіб, категорії "Б" – 192 особи, категорії "В" –339 осіб.

Скорочення видатків на оплату праці держслужбовців

У 2022 році, враховуючи повномасштабне вторгнення, Уряд був вимушений оптимізувати видатки державного бюджету, зокрема на оплату праці.

Так, своїм рішенням від 1 квітня 2022 року №401 Уряд скоротив у 2022 році видатки на оплату праці та спрямував їх до резервного фонду. Відсоток скорочення склав до 10%. При формуванні видатків Держбюджету на 2023 рік, враховуючи поточну ситуацію із надходженнями та видатками, Урядом прийнято рішення скоротити видатки на оплату праці ще на 10%.

Загалом видатки на оплату праці в порівнянні із видатками 2021 року скорочено у 2023 році до 20%.

Враховуючи зменшення видатків на оплату праці та інфляційні показники (за даними інфляційних звітів НБУ), які за період 2022 року та до середини 2023 року склали приблизно до 27%, дохідна частина окремих працівників у державних органах протягом зазначеного періоду знизилась до 50%.

Призупинено набір і відбір кадрів на основі заслуг, а також зменшилися можливості для належного вступного навчання та підвищення кваліфікації держслужбовців.

Безпрецедентні виклики, з якими стикаються державні службовці, зокрема робота на окупованих і деокупованих територіях, труднощі з доступом до робочих місць, виснаження ресурсів, недостатньо обладнана інфраструктура для роботи онлайн, а також загрози та виклики кібербезпеці ще більше погіршили ситуацію.

Загальний порядок денний реформ у 2024–2027 роках

Для забезпечення успішної реформи державного управління ключові заходи будуть зосереджені на впровадженні комплексної реформи оплати праці, поступовому відновленні та ефективному впровадженні процесу добору та відбору на державну службу на основі заслуг, імплементації Закону «Про адміністративну процедуру» та діджиталізації функцій управління державною службою.

Ці заходи будуть йти через Архітектуру відновлення та реформ в Україні та різноманітну технічну допомогу. Нормалізація показників утримання кадрів на державній службі та розвиток потенціалу в результаті згаданих реформ дасть змогу поступово ліквідувати Команди підтримки відновлення та реформ, а також залучити до державного управління кадровий потенціал, сформований у цих командах.

Реформи, які мають бути проведені в рамках Компоненту І Ukraine Facility

Реформа 1. Реформа системи оплати праці державних службовців

З 2016 року, коли набрав чинності Закон «Про державну службу», суттєвих змін до системи оплати праці державних службовців не було. Крім неконкурентоспроможної базової заробітної плати, структурні дисфункції системи винагороди характеризуються відсутністю функціональної класифікації посад, наявними суттєвими розбіжностями в заробітній платі для подібних посад у різних державних органах, складною структурою заробітної плати зі значною варіативністю, що базується на надмірному управлінському розсуді, значній надбавці за вислугу років, великою кількістю вакантних посад тощо.

За результатами моніторингу оплати праці НАДС протягом останніх трьох років виявило відмінності в окладах на одних і тих же посадах (головних спеціалістів) державної служби в різних міністерствах до 43%.

Що стосується керівників середньої ланки (директорів департаментів), то розрив становить до 54%.

Такі коливання спостерігаються за однакових базових умов. Розрив між керівним та виконавським рівнями залежно від міністерства коливається від 43% до 69%.

Також це пов’язано з відсутністю єдиного підходу до формування фонду оплати праці, оскільки аналіз таких фондів (додаток 3 до Закону «Про Державний бюджет України на 2023 рік») показує різницю до 50% між міністерствами при обчисленні середньої заробітної плати.

Змінна винагорода, яка значною мірою базується на управлінському розсуді, а також на наявності ресурсів, залишається значною частиною заробітної плати, що призводить до низького рівня стабільності та передбачуваності заробітних плат на індивідуальному рівні.

Необхідно створити прозору, уніфіковану та справедливу систему оплати праці на державній службі, підвищити рівень винагороди як для посад державної служби, так і в розрізі державних 49 органів, які зараз недофінансовані, а також підвищити фіксовану базову заробітну плату державних службовців (загальну заробітну плату).

У Законі «Про Державний бюджет України на 2024 рік» установлено, що оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад. Це проміжне рішення, яке є кроком уперед, водночас не може вважатися повноцінною реформою. Цим законом визначено інші концептуальні підходи оплати праці державних службовців у 2024 році, зокрема типи і юрисдикції державних органів та складові заробітної плати державних службовців. Таке рішення обумовлене вимогами часу та спроможністю Державного бюджету у 2024 році. Окремими рішеннями Уряду розпочато впровадження умов оплати праці на основі класифікації посад у 2024 році.

Першим етапом стало впровадження класифікації посад відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 23 жовтня 2023 року № 1109 «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році». Другим етапом стало затвердження схеми посадових окладів з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів та переліку типових посад державної служби в межах рівнів посад згідно з постановою КМУ від 29 грудня 2023 року № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році».

Опис реформи оплати праці

Реформа має змінити принципи та умови оплати праці, запровадити обґрунтовану функціональну класифікацію посад, запровадити систему моніторингу та перегляду заробітної плати на основі точних даних. Реформа здійснюватиметься на основі чітко визначених фінансових рамок у поєднанні з ефективною чисельністю персоналу. Реформа враховує статус незалежних органів і гарантує, що нові правила формування заробітної плати, встановлені в цих установах, таких як антикорупційні органи, не підривають ефективність і незалежність цих органів, що може призвести до відтоку професійного персоналу та корупційних ризиків.

Існує ряд ключових кроків реформи, які складаються з необхідних законодавчих змін до Закону «Про державну службу», а також підзаконних актів.

Зміни до Закону «Про державну службу» спрямовані на запровадження єдиних підходів до оплати праці на основі класифікації посад, зокрема шляхом:

- впровадження оплати праці на основі класифікації посад за функціональними напрямками;

- поділ заробітної плати на сталу або гарантовану частину (не менше 70%) і варіативну (не більше 30%);

- зниження надбавки за вислугу років з 50% до 30%.

Підзаконними актами буде врегульовано класифікацію посад державної служби за функціональним принципом та принципом рівної оплати за однакову працю, встановлено чітку систему посадових окладів, яка гарантуватиме сталість не менше 70% загальної заробітної плати держслужбовців.

Підзаконними актами буде передбачено:

визначення переліку сімей та рівнів посад державної служби для класифікації посад державної служби;

опис основних функцій типових посад державної служби в межах сімей та рівнів посад;

визначення класифікаційних кодів 50 посад державної служби;

визначення загальних вимог до класифікації посад;

опис етапів і порядку класифікації посад;

визначення порядку направлення результатів класифікації посад на затвердження тощо.

Відповідальними за цю реформу є НАДС та Міністерство фінансів.

Потенційний вплив реформи

Реалізація реформи призведе до встановлення прозорої та справедливої системи винагороди, що ґрунтується на класифікації посад, стабільної та передбачуваної заробітної плати для державних службовців, щонайменше 70% сталого доходу, і, таким чином, зменшення дискреції керівників при визначенні загального доходу державних службовців. Це також призведе до підвищення конкурентоспроможності заробітної плати державних службовців на ринку праці. Зробивши більш прозорою та справедливою оплату праці державних службовців, ця реформа допоможе залучити нові таланти, пом’якшить тенденцію плинності та відтоку державних службовців, а також посилить роль держави як роботодавця.

Реформа 2. Процедура відбору на державну службу

Процедура проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, яка діяла до початку воєнного стану, в цілому приведена у відповідність до європейських стандартів, але вона й надалі потребує вдосконалення.

Реформа складається з трьох послідовних кроків, пов’язаних із відновленням процедур добору та прийняття на роботу на основі професійних компетентностей:

- ухвалення та внесення змін до необхідного законодавства для вдосконалення процедур вступу, проходження та звільнення з державної служби на основі меритократичних принципів;

- поступове відновлення процедур конкурсного відбору на основі професійних компетентностей і здібностей кандидатів для всіх категорій державних службовців (починаючи з категорії А й поступово охоплюючи категорії Б і В), на підконтрольній Україні території, де немає бойових дій;

- відповідне методичне забезпечення цього процесу.

У рамках цієї реформи Україна поетапно удосконалюватиме попередні конкурсні процедури відбору на основі професійних компетентностей кандидатів, враховуючи отриманий досвід та дотримуючись рекомендацій ОЕСР (SIGMA).

Основними напрямами оновлення процедури конкурсного добору є:

- узгодження конкурсних процедур з принципами державного управління ОЕСР (SIGMA) та створення необхідної інституційної спроможності для впровадження таких процедур;

- практична реалізація принципу доброчесності під час конкурсних процедур; -

автоматизація конкурсної процедури;

- покращення добору й пошуку потенційних кандидатів;

- забезпечення відкритості та прозорості конкурсної процедури шляхом покращення взаємодії з кандидатами;

- забезпечення доступності конкурсу на зайняття посад державної служби для осіб з інвалідністю;

- професійна підготовка членів конкурсних комісій та працівників служб управління персоналом для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

За цю реформу відповідає Національне агентство з питань державної служби.

Реформа 3. Цифровізація управління державною службою та людськими ресурсами

Україна впроваджує три цифрові інструменти, пов’язані з цифровізацією HR-функції в державному управлінні. Розроблено та запущено інформаційну систему управління людськими ресурсами (HRMIS) як основний інструмент для цифровізації функцій управління персоналом на державній службі, у тому числі для нарахування заробітної плати. Система HRMIS була розроблена та впроваджена НАДС. До HRMIS підключено більшість органів державного управління.

Єдиний портал вакансій на державній службі, що працював до початку воєнного стану, мав єдине вікно для пошуку та подання заявок усіма кандидатами. З початком війни його роботу було призупинено. Єдиний портал потребує модернізації з огляду на функціональність, взаємодію з різними реєстрами та системами, у тому числі HRMIS, та кібербезпеки.

Нещодавно Уряд розпочав роботу над застосуванням послуг Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Дія» для державних службовців, що дозволить використовувати зручні сервіси та можливості веб-порталу «Дія» для ідентифікації державних службовців та обміну між ними робочою інформацією.

Модернізація Єдиного порталу вакансій на державній службі також сприятиме добору кадрів на основі професійних компетентностей. Поступово функціонал Порталу буде розширюватися для забезпечення добору кадрів в органах місцевого самоврядування.

Основними складовими реформи є продовження впровадження інформаційної системи управління персоналом (HRMIS) та відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби (career.gov.ua або його модифікованих версій), подальше розширення його функціональних можливостей для органів місцевого самоврядування. У результаті цієї реформи використання HRMIS, включаючи функцію розрахунку заробітної плати, в усіх міністерствах і в усіх діючих інших центральних органах виконавчої влади та їх територіальних органах забезпечить поступове оновлення всіх застарілих систем IT HR.

Єдиний портал вакансій буде доопрацьовано таким чином, щоб він був здатний формувати дані та статистику щодо всіх видів конкурсних процедур та вакансій. Оновлений функціонал Єдиного порталу дозволить розширити його функціональні можливості для розміщення вакансій органів місцевого самоврядування. Відповідальними за цю реформу є Міністерство цифрової трансформації та НАДС.

Терміни виконання

Отже, йдется про наступні кроки:

- зменшення можливості зловживання дискрецією керівниками при визначенні заробітної плати державних службовців;

- впровадження оплати праці на основі класифікації посад за функціональним спрямуванням;

- чітке розділення заробітної плати на фіксовану, або гарантовану, частину (не менше 70%) і варіативну частину (не більше 30%);

- зниження надбавки за вислугу років з 50% до 30%.

Термін їх виконання – перший квартал 2025 року

- удосконалення порядку вступу, проходження та звільнення з державної служби

Набрання чинності законодавства, включаючи підзаконні нормативно-правові акти, яким передбачено удосконалення порядку вступу, проходження та припинення державної служби. Зазначене законодавство має відповідати принципам державного управління ОЕСР (SIGMA), що стосуються процедур добору на основі професійних компетентностей.

Термін виконання – 3 квартал 2025 року

Відновлення відбору на зайняття вакантних посад з урахуванням професійних компетентностей для всіх державних службовців здійснюватиметься поступово в три етапи:

1) на посади державної служби категорії А;

2) на посади державної служби категорії Б (на підконтрольній Україні території, де не ведуться бойові дії);

3) на посади державної служби категорії В (на підконтрольній Україні території, де не ведуться бойові дії).

Термін виконання – 3 квартал 2026 року

Також у першому кварталі 2026 року планується реалізація реформи з цифровізації щодо введення в роботу Інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) та Єдиного порталу вакансій державної служби, який повному обсязі зможе генерувати статистику всіх вакансій та призначень.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.