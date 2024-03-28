Головнокомандувач Сирський обговорив з генералом Брауном потреби ЗСУ у зміцненні оборони

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з генералом Чарльзом Брауном.

Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ

Головний командувач Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, у четвер, 28 березня, провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, генералом Чарльзом Брауном.

Згідно з повідомленням Генерального штабу ЗСУ, під час розмови сторони обговорили потреби Збройних Сил України у найближчі місяці, особливо в контексті зміцнення захисту від російських ракетних та бомбових ударів. Також розглядалися питання щодо розбудови фортифікацій та інші стратегічні аспекти на перспективу 2024 року.

«Зміцнення українського війська – довгостроковий стратегічний інтерес не тільки США, але і партнерів та союзників по НАТО», – підкреслив генерал Браун.

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