Главнокомандующий Сырский обсудил с генералом Брауном потребности ВСУ в укреплении обороны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с генералом Чарльзом Брауном.

Источник фото: Генеральный штаб ВСУ

Главный командующий Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский, в четверг, 28 марта, провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Чарльзом Брауном.

Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, во время разговора стороны обсудили потребности Вооруженных Сил Украины в ближайшие месяцы, особенно в контексте укрепления защиты от российских ракетных и бомбовых ударов. Также рассматривались вопросы по развитию фортификаций и другие стратегические аспекты на перспективу 2024 года.

"Укрепление украинского войска - долгосрочный стратегический интерес не только США, но и партнеров и союзников по НАТО", - подчеркнул генерал Браун.

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