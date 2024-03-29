75% госслужащих в Украине – женщины

Фактическое количество работающих государственных служащих в Украине – 159,9 тысячи. Из них 75% – женщины, 25% – мужчины. Об этом свидетельствуют данные Плана для реализации программы Ukraine Facility, обнародованного Министерством экономики.
При этом женщин-госслужащих высшего звена – 67 человек, мужчин – 146 человек. Напомним, что категория «А» (высший корпус государственной службы) – это должности:
Учитывая постоянные кадровые проблемы и недостатки системы оплаты труда на государственной службе, 19% должностей на государственной службе остаются вакантными.
В конце 2023 г. доля вакантных должностей составляла 23% для высшего руководства, 16% для руководителей среднего звена и почти 20% для специалистов на государственной службе.
Из 159,9 тысячи фактически работающих чиновников по состоянию на конец четвертого квартала 2023 года распределение по категориям следующее:
Фактическое количество работающих государственных служащих-женщин составляло 119 808 человек (75%), в том числе по категориям должностей:
Фактическое количество работающих государственных служащих-мужчин составило 40 096 человек (25%), в том числе по категориям должностей:
За возрастными группами наблюдалось следующее распределение фактически работающих государственных служащих-женщин:
- до 35 лет (включительно) – 23 942 чел. (20%), из них категории "А" – 9 чел., категории "Б" – 2 522 чел., категории "В" – 21 411 чел.;
- 36-60 лет – 90 607 человек (75%), из них категории "А" – 56 человек, категории "Б" – 22 893 человек, категории "В" – 67 658 человек;
- 61-64 лет – 4 836 человек (4%), из них категории "А" – 2 человека, категории "Б" – 1 458 человек, категории "В" – 3 376 человек;
- 65-70 лет – 423 человека (до 1%), из них категории "А" – 0 человек, категории "Б" – 148 человек, категории "В" – 275 человек.
За возрастными группами наблюдалось следующее распределение фактически работающих государственных служащих-мужчин:
- до 35 лет (включительно) - 9707 человек (24%), из них категории "А" - 16 человек, категории "Б" - 1934 человек, категории "В" - 7757 человек;
- 36-60 лет – 27 587 человек (69%), из них категории "А" – 118 человек, категории "Б" – 10 811 человек, категории "В" – 16 658 человек;
- 61-64 лет - 2264 человек (6%), из них категории "А" - 5 человек, категории "Б" - 779 человек, категории "В" - 1480 человек;
- 65-70 лет – 538 человек (1%), из них категории "А" – 7 человек, категории "Б" – 192 человека, категории "В" – 339 человек.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», План Ukraine Facility предусматривает внедрение оплаты труда на основе классификации должностей по функциональному направлению, четкое разделение заработной платы на фиксированную или гарантированную часть (не менее 70%) и вариативную часть (не более 30%), снижение надбавки за выслугу лет с 50% до 30%.
Автор: Наталья Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.