Ми переглядаємо чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту – Олександр Сирський

Цей аудит дав змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин.

В ЗСУ проводиться аудит, на підставі якого переглядається чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях. Про це зазначив Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський в інтерв’ю Укрінформу.

«Наразі ми переглядаємо чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин.

Але й при цьому необхідно утримуватися від крайнощів. У всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Це не менш важлива частина роботи. Та війна, яку ми вимушені вести проти російських загарбників, – це війна на виснаження, війна логістики. Тож значення ефективності тилових підрозділів не можна недооцінювати. Йдеться про систему забезпечення військ продовольством і боєприпасами, про ремонтні підрозділи, про медичні заклади та про багато іншого. Ці люди роблять свій внесок у ефективність бойових дій», зазначив він.

Також, за його словами, після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних Сил цифра в 500 тисяч людей, яку раніше озвучували як потребу в мобілізованих, була суттєво зменшена.

«Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців» - зазначив Сирський.

«Треба зважати на те, що люди – не роботи. Вони виснажуються фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій. Наприклад, ті люди, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування. Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на Авдіївському напрямкові від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це – об’єктивна необхідність. І таких частин чимало» - підкреслив він.

Окремо Головнокомандувач наголосив: ті громадяни, які приходять до війська після мобілізації, не потрапляють відразу на фронт. «За дуже спеціальними винятками, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід, переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів. Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий поточного року становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності», - підкреслив Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони, за результатами якого буде визначено «внутрішній резерв» української армії. За словами Арахамії, є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті: «Армія 900 тисяч, 300 тисяч умовно без ротацій воюють. А де ж тоді 600 тисяч?». Він підкреслив, що вже на початку перевірки Сирський знайшов чималу кількість військовослужбовців, які можуть брати участь безпосередньо у бойових діях. «Умовно вже знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального Штабу і не воювали», – додав Арахамія.

Автор: Наталя Мамченко

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