Бронювання отримали більше 700 медійників та 1150 працівників культури

Кандидатів на бронювання, без яких функціонування окремих підприємств є неможливим, окремо розглядає комісія Мінкульту, Генеральний штаб ЗСУ та Мінекономіки.

У Міністерстві культури та інформаційної політики назвали загальну кількість заброньованих працівників культури й медіа.

«Станом на сьогодні статус заброньованих по всій країні отримали лише 1150 працівників сфери культури та трохи більше 700 медійників», - повідомили в міністерстві.

Там нагадали, що уряд постановою від 27 січня 2024 року визначив Порядок та критерії віднесення підприємств, установ, організацій до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Відтак підприємства, які відповідають встановленим критеріям, подають до МКІП звернення та супровідні документи.

Після отримання статусу критично важливого заклад надає МКІП перелік людей, яких підприємство хоче забронювати на період воєнного стану. Кількість таких осіб не може перевищувати 50% від загальної кількості військовозобовʼязаних працівників підприємства.

Після розгляду в міністерстві матеріали щодо бронювання військовозобов’язаних працівників направляються для погодження до Генштабу. Остаточне рішення про бронювання по кожній окремій особі приймає Мінекономіки.

«Люди критично важливі культурі. Культура та медіа критично важливі державі. Відповідальна влада має не тільки про це говорити, але й своїми виваженими та професійними рішеннями забезпечувати нашу стійкість і на фронті, і в тилу», - наголосили в Мінкульті.

У відомстві також зазначили, що комісія МКІП прийняла рішення про визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період в інформаційній сфері підприємств, організацій, установ. З поміж, інших є і такі як: підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «НБМ» (5 канал), КП «Дніпровська міська студія телебачення»; представництво німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle/Дойче Велле (DW) в Україні; представництво «Британська телерадіомовна корпорація (Бі-Бі-Сі) та інших компаній, а також деяких закладів сфери культури, зокрема цирків.

Як писала «Судово-юридична газета» очільник Міністерства культури Ростислав Карандєєв висловив обурення хейтом навколо теми бронювання працівників сфери культури та окремих медіа.

Повідомлялося, що працівники телемарафону «Єдині новини» отримали бронь від мобілізації.

Додамо, що Кабмін ухвалить новий порядок бронювання працівників.

Нагадаємо, раніше Офіс Генерального прокурора повідомив, що розпочав кримінальне провадження через вручення повісткя ТЦК журналісту «Слідство.Інфо».

Крім того, голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство.Інфо».

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