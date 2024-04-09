Бронирование получили более 700 медийщиков и 1150 работников культуры

Кандидатов на бронирование, без которых функционирование отдельных предприятий невозможно, отдельно рассматривает комиссия Минкульта, Генеральный штаб ВСУ и Минэкономики.

В Министерстве культуры и информационной политики назвали общее количество забронированных работников культуры и медиа.

«По состоянию на сегодняшний день статус забронированных по всей стране получили только 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков», - сообщили в министерстве.

Там напомнили, что правительство постановлением от 27 января 2024 г. определило Порядок и критерии отнесения предприятий, учреждений, организаций к критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период. Следовательно, предприятия, которые отвечают установленным критериям, подают в МКИП обращения и сопроводительные документы.

После получения статуса критически важного заведение предоставляет МКИП перечень людей, которых предприятие хочет забронировать на период военного положения. Число таких лиц не может превышать 50% от общего количества военнообязанных работников предприятия.

После рассмотрения в министерстве материалы о бронировании военнообязанных работников направляются для согласования в Генштаб. Окончательное решение о бронировании по каждому отдельному лицу принимает Минэкономики.

«Люди критически важны культуре. Культура и медиа критически важны государству. Ответственная власть должна не только об этом говорить, но и своими взвешенными и профессиональными решениями обеспечивать нашу устойчивость и на фронте, и в тылу», - отметили в Минкульте.

В ведомстве также отметили, что комиссия МКИП приняла решение об определении критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в информационной сфере предприятий, организаций, учреждений. Среди других есть и такие как: предприятие с иностранными инвестициями в форме общества с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «НБМ» (5 канал), КП «Днепровская городская студия телевидения»; представительство немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle/Дойче Велле (DW) в Украине; представительство «Британская телерадиовещательная корпорация (Би-Би-Си) и других компаний, а также некоторых заведений сферы культуры, в частности, цирков.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», глава Министерства культуры Ростислав Карандеев выразил возмущение хейтом вокруг темы бронирования работников сферы культуры и отдельных медиа.

Добавим, что Кабмин примет новый порядок бронирования работников.

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