«Дирекция передвижных цирковых коллективов – не уличное шапито», - глава Минкульта Ростислав Карандеев объяснил бронирование отдельных СМИ и работников цирков

Глава Министерства культуры Ростислав Карандеев отметил, что его возмутил хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и отдельных медиа.

Глава Министерства культуры Ростислав Карандеев выразил возмущение отношением определенной части общества к теме бронирования цирковых коллективов и некоторых журналистов.

Как ранее сообщали СМИ, отдельным медиа, в частности телевизионным каналам, участвующим в телемарафоне «Единые новости», Минкульт подтвердил статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

В частности, речь идет о телеканалах «Мы-Украина», «1+1», ICTV, «Интер», телеканале «Рада» и телеканале «Общественные новости».

Кроме того, в 2024 году такой статус предоставлен представительству ВВС, информационному агентству «Укринформ», ООО «Новый канал», ООО «Старлайн медиа», ООО «Телеканал СТБ», ООО «Хмарочос медиа», ООО «УНИАН ТВ», представительству Deutsche Welle, ЧАО «ТК ТЭТ», ООО «ТРК НБМ», а также Национальном союзе журналистов Украины и ряде других предприятий, учреждений и организаций в сфере ведения Минкультуры.

«Возмутил хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа. Это обычное неуважение к людям сферы, которые честно и качественно делают свою работу, примитивная оценка их общественного значения, как и в целом значение культуры воюющей в стране» - отметил Карандеев.

«О бронировании работников медиа. Во время войны, когда враг манипулирует общественным мнением в Украине и за границей, распространяет дезинформацию и откровенную ложь – украинские СМИ являются источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины.

Поэтому часть работников этой сферы тоже забронирована.

Люди критически важны для культуры. Культура и медиа критически важны государству», - добавил он.

Также Карандеев отметил, что ГП «Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины» – «не уличное шапито, как кто-то рисует в своем воображении, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела».

«Это единственное заведение, которое проводит представления в самых отдаленных территориальных общинах, куда трудно добраться, где люди не имеют возможности посещать культурные мероприятия.

Специфика работы этого коллектива – это постоянные гастроли по всей территории Украины, пребывание в командировке 11 месяцев в году, выезды на деоккупированные территории, показ спектаклей в госпиталях, укрытиях, неприспособленных помещениях.

Обязанность власти – обеспечить постоянство и хотя бы минимальную способность функционирования такого коллектива, как и любого другого учреждения культуры, которое, несмотря на вызовы войны, не прекратило свою деятельность, не разбежалось за границей, а ответственно выполняет свою творческую мобилизационную задачу» - отметил он.

Также, по его словам, с начала полномасштабного вторжения установленный правительством алгоритм бронирования работников сферы культуры и медиа неизменен.

«Нововведений не было. Мы бронировали и бронируем работников театров, музыкальных заведений, цирков без которых работа этих заведений невозможна. Это очень мало людей.

Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины подала на бронирование всего 14 человек.

Да! Только 14 работников! Это меньше 10 процентов от общей численности всего коллектива! Это 11 исполнителей самых сложных цирковых жанров и еще 3 технических работника, которые нераздельно связаны с артистами и без участия которых представления просто не проходят» - добавил глава Минкульта.

Автор: Наталя Мамченко

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