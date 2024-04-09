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«Неуважение к людям», – Минкульт ответил на критику бронирования работников цирка

20:17, 9 апреля 2024
В Минкульте объяснили, что бронируют тех работников культурник заведений. без которых работа невозможна.
«Неуважение к людям», – Минкульт ответил на критику бронирования работников цирка
Источник фото: nsju.org
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Глава Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев отреагировал на последнюю критику, поступившую относительно бронирования от мобилизации работников цирков, СМИ и других заведений, называя ее неуважением к работникам культуры. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Это обычное неуважение к людям сферы, которые честно и качественно делают свою работу, примитивная оценка их общественного значения, как и в целом значения культуры в воюющей стране", - сказал Карандеев, возмущаясь на хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа.

Карандеев подчеркнул, что государственное предприятие "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" является профессиональным коллективом высококлассных мастеров своего дела. Это заведение проводит представления в самых отдаленных общинах, где жители имеют ограниченный доступ к культурным мероприятиям.

"Мы бронировали и бронируем работников театров, музыкальных заведений, цирков без которых работа этих учреждений невозможна", - отметил Карандеев.

Он отметил, что только 14 работников циркового предприятия были забронированы от мобилизации, что составляет менее 10% от общего количества. Дополнительно, 8 работников из этого коллектива сейчас служат в Вооруженных Силах Украины.

Среди забронированных работников есть 11 исполнителей сложных цирковых жанров и 3 технических работника, без участия которых представления просто не происходят.

Карандеев подчеркнул, что украинские СМИ важны для национальной безопасности и являются источником правдивой информации во время войны.

"Обязанность власти - обеспечить постоянство и хотя бы минимальную способность функционирования такого коллектива, как и каждого другого учреждения культуры, который, несмотря на вызовы войны, не прекратил свою деятельность, не разбежался по заграницам, а ответственно выполняет свою художественную мобилизационную задачу", - добавил глава Минкульта.

Ранее стало известно, что телеканалы, участвующие в телемарафоне, получили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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