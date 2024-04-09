«Неповага до людей», – Мінкульт відповів на критику бронювання працівників цирку

В Мінкульті пояснили, що бронюють тих працівників культурник закладів. без яких робота неможлива.

Джерело фото: nsju.org

Глава Міністерства культури України Ростислав Карандєєв відреагував на останню критику, що надійшла щодо бронювання від мобілізації працівників цирків, ЗМІ та інших закладів, називаючи її неповагою до працівників культури. Про це він повідомив у своєму Facebook.

«Це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює», – сказав Карандєєв, обурюючись на хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа.

Карандєєв підкреслив, що державне підприємство «Дирекція пересувних циркових колективів України» є професійним колективом висококласних майстрів своєї справи. Цей заклад проводить вистави у найвіддаленіших громадах, де жителі мають обмежений доступ до культурних заходів.

«Ми бронювали і бронюємо працівників театрів, музичних закладів, цирків без яких робота цих закладів неможлива», – зазначив Карандєєв.

Він наголосив, що лише 14 працівників циркового підприємства були заброньовані від мобілізації, що становить менше 10% від загальної кількості. Додатково, 8 працівників з цього колективу зараз служать у Збройних Силах України.

Серед заброньованих працівників є 11 виконавців найскладніших циркових жанрів та 3 технічних працівника, без участі яких вистави просто не відбуваються.

Карандєєв підкреслив, що українські ЗМІ важливі для національної безпеки та є джерелом правдивої інформації під час війни.

«Обов’язок влади — забезпечити сталість та хоча б мінімальну спроможність функціонування такого колективу, як і кожного іншого закладу культури, який, не зважаючи на виклики війни, не припинив свою діяльність, не розбігся по закордонах, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання», — додав очільник Мінкульту.

Раніше стало відомо, що телеканали, які беруть участь у телемарафоні, отримали статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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