На Хмельниччині рятувальники визволили з пастки лелеку: відео

Гніздо з птахом впало всередину водонапірної вежі.

У селі Голосків Хмельницької області рятувальники визволили з пастки лелеку.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС України, на старій водонапірній вежі впродовж багатьох років стояло лелече гніздо, але з часом метал проржавів і гніздо впало всередину колодязя разом із птахом. Інший пернатий встиг вилетіти.

Рятувальники за допомогою бензоріза прорізали отвір й випустили чорногуза на волю.

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