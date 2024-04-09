Microsoft оголосила про відкриття центру штучного інтелекту у Лондоні

Підрозділ очолить Мустафа Сулейман, якого Microsoft найняла минулого місяця.

Джерело фото: Matthew Manuel / Unsplash

Корпорація Microsoft оголосила про плани створення нового центру штучного інтелекту (AI) у Лондоні, зосередженого на розробці продуктів і дослідженнях. Про це пише «Reuters».

Підрозділ очолить Мустафа Сулейман, якого Microsoft найняла минулого місяця. Він співзасновник Google DeepMind (GOOGL.O).

«Reuters» пише, що Сулейман покинув власну нещодавно створену компанію Inflection AI, щоб приєднатися до Microsoft, забравши з собою десятки співробітників.

Як зазначають у виданні, за останні 18 місяців у Європі загострилася конкуренція за таланти у сфері штучного інтелекту. Microsoft може спробувати залучити експертів з інших компаній, орієнтованих на штучний інтелект, щоб укомплектувати свій новий підрозділ, наприклад DeepMind або OpenAI.

Раніше ми писали, що Microsoft впроваджує нові інструменти для захисту чат-ботів зі ШІ від обману.

Нагадаємо, що США та Велика Британія підписали історичну угоду про співпрацю у сфері тестування й оцінки ризиків штучного інтелекту.

Також Україна підписала міжнародну декларацію з безпеки використання ШІ.

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