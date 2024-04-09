Microsoft объявила об открытии центра искусственного интеллекта в Лондоне

Подразделение возглавит Мустафа Сулейман, которого Microsoft наняла в прошлом месяце.

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Корпорация Microsoft объявила о планах создания нового центра искусственного интеллекта (AI) в Лондоне, сосредоточенного на разработке продуктов и исследованиях. Об этом пишет «Reuters».

Подразделение возглавит Мустафа Сулейман, которого Microsoft наняла в прошлом месяце. Он соучредитель Google DeepMind (GOOGL.O).

«Reuters» пишет, что Сулейман покинул собственную недавно созданную компанию Inflection AI, чтобы присоединиться к Microsoft, забрав с собой десятки сотрудников.

Как отмечают в издании, за последние 18 месяцев в Европе обострилась конкуренция за таланты в сфере искусственного интеллекта. Microsoft может попытаться привлечь экспертов из других компаний, ориентированных на искусственный интеллект, чтобы укомплектовать свое новое подразделение, например DeepMind или OpenAI.

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Напомним, что США и Великобритания подписали историческое соглашение о сотрудничестве в сфере тестирования и оценки рисков искусственного интеллекта.

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