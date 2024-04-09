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Microsoft объявила об открытии центра искусственного интеллекта в Лондоне

14:31, 9 апреля 2024
Подразделение возглавит Мустафа Сулейман, которого Microsoft наняла в прошлом месяце.
Microsoft объявила об открытии центра искусственного интеллекта в Лондоне
Источник фото: Matthew Manuel / Unsplash
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Корпорация Microsoft объявила о планах создания нового центра искусственного интеллекта (AI) в Лондоне, сосредоточенного на разработке продуктов и исследованиях. Об этом пишет «Reuters».

Подразделение возглавит Мустафа Сулейман, которого Microsoft наняла в прошлом месяце. Он соучредитель Google DeepMind (GOOGL.O).

«Reuters» пишет, что Сулейман покинул собственную недавно созданную компанию Inflection AI, чтобы присоединиться к Microsoft, забрав с собой десятки сотрудников.

Как отмечают в издании, за последние 18 месяцев в Европе обострилась конкуренция за таланты в сфере искусственного интеллекта. Microsoft может попытаться привлечь экспертов из других компаний, ориентированных на искусственный интеллект, чтобы укомплектовать свое новое подразделение, например DeepMind или OpenAI.

Ранее мы писали, что Microsoft внедряет новые инструменты для защиты чат-ботов с ИИ от обмана.

Напомним, что США и Великобритания подписали историческое соглашение о сотрудничестве в сфере тестирования и оценки рисков искусственного интеллекта.

Также Украина подписала международную декларацию по безопасности использования ИИ.

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