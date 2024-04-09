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Совет судей проведет заседание: когда и какие вопросы будут рассмотрены

11:42, 9 апреля 2024
На заседании РСУ рассмотрит 10 вопросов.
Совет судей проведет заседание: когда и какие вопросы будут рассмотрены
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В четверг, 11 апреля, в Киеве состоится заседание Совета судей Украины. Об этом сообщил официальный сайт РСУ.

Заседание начнется в 10:00 в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев), а также в онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

На повестку дня предварительно вынесено 10 вопросов:

  1. О конкурсе на должность судьи Конституционного суда Украины.
  2. Об организационном и финансовом обеспечении деятельности органов судебной власти Государственной судебной администрацией Украины в декабре 2023 года и I квартале 2024 года.
  3. О внесении изменений в Порядок компенсации расходов на погребение и увековечение памяти судей.

По второму и третьему вопросам будет докладывать и.о. главы ГСА Украины Максим Пампура.

  1. О внесении изменений в Положение об автоматизированной системе документооборота суда.
  2. Относительно организации работы судов, территориальная подсудность которых была изменена в связи с невозможностью осуществлять правосудие во время военного положения.
  3. Об урегулировании некоторых вопросов социальной защиты судей в отставке.
  4. Об отдельных вопросах деятельности Франковского районного суда Львова.
  5. Об отдельных вопросах предоставления отпусков без сохранения заработной платы судьям и работникам аппарата суда в условиях военного положения.
  6. О поощрениях.
  7. Разное.

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