Рада суддів проведе засідання: коли та які питання розглянуть

На засіданні РСУ розгляне 10 питань.

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У четвер, 11 квітня, у Києві відбудеться засідання Ради суддів України. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.

Засідання розпочнеться о 10:00 в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ), а також в онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

На порядок денний попередньо винесено 10 питань:

Щодо конкурсу на посаду судді Конституційного Суду України. Про організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади Державною судовою адміністрацією України у грудні 2023 року та І кварталі 2024 року. Щодо внесення змін до Порядку компенсації витрат на поховання та увічнення пам’яті суддів.

По другому й третьому питаннях доповідатиме т.в.о. голови ДСА України Максим Пампура.

4. Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Щодо організації роботи судів, територіальну підсудність яких було змінено у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану. Про врегулювання деяких питань соціального захисту суддів у відставці. Щодо окремих питань діяльності Франківського районного суду міста Львова. Щодо окремих питань надання відпусток без збереження заробітної плати суддям та працівникам апарату суду в умовах воєнного стану. Про заохочення. Різне.

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