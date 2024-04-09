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Рада суддів проведе засідання: коли та які питання розглянуть

11:42, 9 квітня 2024
На засіданні РСУ розгляне 10 питань.
Рада суддів проведе засідання: коли та які питання розглянуть
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У четвер, 11 квітня, у Києві відбудеться засідання Ради суддів України. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.

Засідання розпочнеться о 10:00 в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ), а також в онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

На порядок денний попередньо винесено 10 питань:

  1. Щодо конкурсу на посаду судді Конституційного Суду України.
  2. Про організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади Державною судовою адміністрацією України у грудні 2023 року та І кварталі 2024 року.
  3. Щодо внесення змін до Порядку компенсації витрат на поховання та увічнення пам’яті суддів.

По другому й третьому питаннях доповідатиме т.в.о. голови ДСА України Максим Пампура.

      4. Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

  1. Щодо організації роботи судів, територіальну підсудність яких було змінено у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану.
  2. Про врегулювання деяких питань соціального захисту суддів у відставці.
  3. Щодо окремих питань діяльності Франківського районного суду міста Львова.
  4. Щодо окремих питань надання відпусток без збереження заробітної плати суддям та працівникам апарату суду в умовах воєнного стану.
  5. Про заохочення.
  6. Різне.

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