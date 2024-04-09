Гражданские дела, где цена иска меньше 45 420 грн, а для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн, признают малозначительными

А в КАСУ установят, что делами незначительной сложности являются дела об обжаловании решения субъекта властных полномочий, на основании которого им может быть заявлено требование о взыскании денежных средств в сумме, не превышающей 45 420 грн.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять в первом чтении законопроект 11026 относительно нового предела для определения малозначительных дел. Как указывают авторы, законопроект внесен во исполнение Решения Конституционного Суда Украины от 22 ноября 2023 года №10-р(II)/2023.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 22 ноября 2023 года КСУ принял решение № 10-р(II)/2023 по делу о гарантировании права на судебную защиту по малозначительным спорам. Так, КСУ признал неконституционными пункты 1, 5 ч. 6 статьи 19 Гражданского процессуального кодекса, определяющих, что малозначительными делами являются:

1 – дела, в которых цена иска не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц – то есть по состоянию на 2023 год 268 400 грн;

5 – дела о защите прав потребителей, цена иска в которых не превышает 250 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 671 000 грн.

В частности, КСУ отметил, что установление в процессуальном законе размера цены иска как критерия для отнесения дела к категории малозначительных должно быть основано на принципиальных соразмерностях, что обязывает государство определить в Кодексе такой размер цены иска, который не будет чрезмерным для избранной цели и не исказит понимание дела как малозначительного для лица.

Вместе с тем, определенные размеры цены иска как критерии отнесения дела к категории малозначительных в суммах 268 400 грн и 671 000 грн не только значительны, но и превышают установленные в законе размеры прожиточного минимума для трудоспособных лиц и минимальной заработной платы.

В частности, определенный в пункте 1 ч. 6 статьи 19 ГПК размер цены иска превышает 40 минимальных заработных плат и равен 8 годам получения лицом выплат в случае, если эти выплаты будут равны размеру прожиточного минимума. По пункту 5 цена иска превышает 100 минимальных заработных плат и равна 20 годам получения лицом выплат в размере прожиточного минимума.

Кроме того, КСУ отметил, что согласно Европейской процедуре разрешения мелких исков в странах ЕС (Правила ESCP) процедуру разрешения мелких исков применяют в случае, если размер исковых требований не превышает 5 000 евро.

В то же время, в Украине, чтобы гражданское дело не считалось малозначительным, цена иска должна составлять по официальному курсу Национального банка более 6 801 евро, а по делам о защите прав потребителей – более 17 002 евро.

Следовательно, как указал КСУ, предписания пунктов 1, 5 части 6 статьи 19 ГПК определяют денежный критерий отнесения дел к категории малозначительных в размерах, превышающих аналогичный показатель, установленный в Правилах ESCP.

Эти пункты утрачивают силу через 6 месяцев со дня принятия КСУ этого решения, то есть в мае 2024 года.

К тому времени Верховной Раде нужно привести нормативное регулирование, установленное этими пунктами ГПК в соответствии с Конституцией и решением КСУ.

Изменения в ГПК

Итак, законопроект 11026 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины относительно гарантирования права на судебную защиту в малозначительных спорах» предусматривает изменения в ГПК и КАСУ.

Напомним, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2024 году составляет 3028 грн.

Так, в Гражданском процессуальном кодексе (ч. 6 ст. 19) предлагается определить, что малозначительными делами являются:

1) дела, в которых цена иска не превышает 15 размеров прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособных лиц, или же по состоянию на 2024 год 45 420 грн (действующая норма предусматривает предел – 100 размеров ПМ);

2) дела незначительной сложности, признанные судом малозначительными, кроме дел, подлежащих рассмотрению только по правилам общего искового производства, и дел, цена иска в которых превышает 30 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 90 840 грн (сейчас – 250 размеров ПМ) ;

3) дела о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексацию алиментов, изменении способа их взыскания, если такие требования не связаны с установлением или оспариванием отцовства (материнства) ;

4) дела о расторжении брака;

5) дела о защите прав потребителей, цена иска в которых не превышает 30 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 90840 грн. (сейчас – 250 размеров ПМ).

Из статьи 274 ГПК (дела, рассматриваемые в порядке упрощенного искового производства) предлагается вычеркнуть норму, что в порядке упрощенного искового производства рассматриваются дела, возникающие из трудовых отношений.

Также предложено изложить в новой редакции ч. 5 ст. 274 ГПК, установив, что суд отказывает в рассмотрении дела по правилам упрощенного искового производства или выносит определение о рассмотрение дела по правилам общего искового производства, если после принятия судом к рассмотрению заявления истца должным образом подан встречный иск или иск третьего лица с самостоятельными требованиями, или по первоначальному иску произошло увеличение размера исковых требований или изменение предмета иска, и соответствующее дело не может быть рассмотрено по правилам упрощенного искового производства.

Также в п. 1 ч. 6 статьи 279 ГПК (Особенности рассмотрения дела в порядке упрощенного искового производства) народные депутаты предлагают откорректировать размер предмета иска для применения судом отказа в удовлетворении ходатайства стороны о рассмотрении дела в судебном заседании с уведомлением сторон. Пока это возможно, если (одновременно с другим условием) предметом иска является взыскание денежной суммы, размер которой не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Авторы законопроекта предлагают уменьшить этот размер до 15 ПМ.

Изменения в КАСУ

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины.

Так, в п. 2 ч. 4 ст. 12 КАСУ, регулирующей рассмотрение дел исключительно по правилам общего искового производства, предлагается установить, что по правилам искового производства рассматриваются дела в спорах по обжалованию решений, действий и бездействия субъекта властных полномочий, если истцом также заявлены требования о возмещении ущерба, причиненного такими решениями, действиями или бездействием в сумме, превышающей 60 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть 181 680 грн. Действующая норма предусматривает предел в 500 ПМ.

В ч. 6 ст. 12 КАСУ устанавливается, что для целей настоящего Кодекса делами незначительной сложности являются дела об обжаловании решения субъекта властных полномочий, на основании которого им может быть заявлено требование о взыскании денежных средств в сумме, не превышающей 15 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть, 45420 грн. Действующая норма предусматривает предел в 100 ПМ (то есть, 302,8 тыс. грн).

При этом не вносятся изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

Следует отметить, что Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины (ГНЭУ) по результатам анализа положений законопроекта 11026 обращает внимание, что отдельные положения проекта не имеют непосредственного отношения к его предмету, которым, согласно названию проекта, является «гарантирование права на судебное защиту в малозначительных спорах». В частности, это касается изменений в статьи 274 и 279 ГПК, которыми регулируются вопросы рассмотрения дел в порядке упрощенного искового производства.

Автор: Наталя Мамченко

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