На Волыни бус влетел в блокпост: среди травмированных полицейский и доброволец

В результате столкновения буса с блокпостом травмы получили полицейский, доброволец ДФТГ и пассажирка.

Источник фото: yuzhny.info

Во вторник, 9 апреля, на автодороге вблизи села Горькая Полонка в Луцком районе Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого бус врезался в блокпост, трое человек получили травмы.

По данным полиции Волынской области, утром Mercedes Sprinter, которым управлял житель Ровенской области, столкнулся с блокпостом возле Луцка.

В результате аварии пострадали один полицейский и доброволец Добровольческого формирования территориальной общины, а также пассажирка буса. Все пострадавшие были доставлены в больницу для медицинского обследования.

По предварительной информации, водитель автомобиля заснул за рулем. Вопрос о включении этого инцидента в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины находится на рассмотрении, а правоохранительные органы продолжают осуществлять проверку.

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