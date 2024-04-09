На Волині бус влетів у блокпост: серед травмованих поліцейський та доброволець

В результаті зіткнення буса з блокпостом травми отримали поліцейський, доброволець ДФТГ та пасажирка.

Джерело фото: yuzhny.info

У вівторок, 9 квітня, на автодорозі поблизу села Гірка Полонка у Луцькому районі Волинської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої бус врізався у блокпост, троє осіб отримали травми.

За даними поліції Волинської області, вранці Mercedes Sprinter, яким керував мешканець Рівненщини, зіткнувся з блокпостом біля Луцька.

У результаті аварії постраждали один поліцейський та доброволець Добровольчого формування територіальної громади, а також пасажирка буса. Усі потерпілі були доставлені до лікарні для медичного обстеження.

За попередньою інформацією, водій автомобіля заснув за кермом. Питання про включення цього інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України знаходиться на розгляді, а правоохоронні органи продовжують здійснювати перевірку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.