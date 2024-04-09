Можливість закупівлі пального для генераторів – питання на стадії вирішення, – ДСА України

У 2023 році для безперебійної роботи судів було придбано 573 573 генераторів.

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В умовах воєнного стану, коли через ворожі атаки на нашу енергетичну систему, знеструмлюються її об’єкти, ДСА України вживає заходів, аби здійснення правосуддя під час війни не припинялося навіть в умовах відсутності електроенергії. Окремі організаційні заходи потребують постійного фінансового ресурсу - наприклад, закупівля паливно-мастильних матеріалів для генераторів, що використовуються в судових установах як альтернативні джерела електропостачання. Про це повідомили в ДСА.

За даними ДСА, у 2023 році було придбано 573 альтернативних джерела енергопостачання на суму 42 652,50 тис. грн. Дизельні генератори вже використовуються у 482 судових установах (424 місцевих загальних суди, 21 апеляційний суд, 20 господарських судів, 17 окружних адміністративних судів).

Втім, залишається потреба у придбанні пального для генераторів. Зокрема його потребують в областях України, де енергетичні об’єкти зазнали найбільших ушкоджень і генератори стали, безумовно, порятунком для забезпечення роботи судів.

Тож нині обсяги потреби у пальному для генераторів складають: ТУ ДСА в Дніпропетровській області – 500 тис. грн., ТУ ДСА в Харківській області – 150 тис. грн., ТУ ДСА в Одеській області – 255 тис. грн.

Враховуючи нагальність вирішення зазначеного питання, ДСА України звернулася до Міністерства фінансів України з пропозицією щодо внесення змін до річного розпису державного бюджету на 2024 рік для можливості закупівлі дизельного пального для місцевих судів Дніпропетровської області.

Наближено асигнування для ТУ ДСА в Харківській області - тобто, кошти, використання яких було заплановано в 4 кварталі поточного року, будуть використані у квітні місяці.

Також ДСА України наразі вживаються заходи щодо пошуку можливостей забезпечити пальним місцеві суди в Одеської області.

Отже, питання щодо фінансового ресурсу, який буде спрямовано на забезпечення використання альтернативних джерел електроживлення в судових установах, наразі перебуває у стадії вирішення.

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