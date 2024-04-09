Повістки можуть виписувати не тільки центри комплектування, а й виконавчі органи, — Закарпатський ТЦК

Закарпатський ТЦК повідомив, що повістки можуть виписувати не тільки центри комплектування, а й виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, але при одній умові.

Фото: 24tv.ua

У Закарпатському ОТЦК та СП повідомили, що повістки можуть виписувати не тільки центри комплектування, а й виконавчі органи сільських, селищних та міських рад за розпорядженням відповідного ТЦК та СП. Про повідомили на Facebook-сторінці Закарпатського ТЦК.

Зазначається, що зразок повістки регламентований Постановою Кабміну №1487, однак там не вказано конкретних місць її виписування чи вручення.



«Тому вручити повістку можна як за адресою проживання громадянина, так і на блокпосту чи за місцем роботи. При цьому повістки можуть виписувати не тільки центри комплектування, а й виконавчі органи сільських, селищних та міських рад за розпорядженням відповідного ТЦК та СП», - заявили у ТЦК.

У відомстві також наголосили, що «фактично оповіщення військовозобов’язаних за місцем проживання також має здійснюватися органами місцевого самоврядування».

Також у ТЦК додали, для набуття повістки законної сили повістки вона бути повністю заповненою, тобто містити всі необхідні реквізити — прізвище, ім’я, по батькові військовозобов’язаного, дату, час і адресу прибуття та підпис начальника ТЦК або керівника органу місцевого самоврядування, скріплений печаткою.

«При цьому частина даних може бути внесена до повістки заздалегідь для пришвидшення процедури. Адже якщо громадянина зупиняють на блокпосту, начальник ТЦК не може терміново приїхати туди, щоб скріпити повістку своєю печаткою.

Якщо всі перераховані атрибути у повістці наявні, вона є дійсною», - додали у ТЦК.

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