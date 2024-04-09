Повестки могут выписывать не только центры комплектования, но и исполнительные органы, – Закарпатский ТЦК

Закарпатский ТЦК сообщил, что повестки могут выписывать не только центры комплектования, но и исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, но при одном условии.

Фото: 24tv.ua

В Закарпатском ОТЦК и СП сообщили, что повестки могут выписывать не только центры комплектования, но и исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов по распоряжению ТЦК и СП. Об этом сообщили на Facebook-странице Закарпатского ТЦК.

Отмечается, что образец повестки регламентирован Постановлением Кабмина №1487, однако там не указаны конкретные места ее выписки или вручения.

«Поэтому вручить повестку можно как по адресу проживания гражданина, так и по блокпосту или по месту работы. При этом повестки могут выписывать не только центры комплектования, но и исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов по распоряжению соответствующих ТЦК и СП», - заявили в ТЦК.

В ведомстве также подчеркнули, что «фактически оповещение военнообязанных по месту жительства также должно осуществляться органами местного самоуправления».

Также в ТЦК добавили, для вступления повестки в законную силу она должна быть полностью заполнена, то есть содержать все необходимые реквизиты — фамилию, имя, отчество военнообязанного, дату, время и адрес прибытия и подпись начальника ТЦК или руководителя органа местного самоуправления, скрепленный печатью.

«При этом часть данных может быть внесена в повестку заранее для ускорения процедуры. Ведь если гражданин останавливается на блокпосту, начальник ТЦК не может срочно приехать туда, чтобы скрепить повестку своей печатью.

Если все перечисленные атрибуты в повестке имеются, она действительна», - добавили в ТЦК.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада ужесточит административную ответственность за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации — за неуведомление об изменении адреса военнообязанных будут штрафовать от 17 тысяч грн.

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