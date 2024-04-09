Украина и Польша провели обыски по делу о возможной закупке вооружения по завышенным ценам

Обыски осуществили в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 – феврале 2023 года.

Источник фото: НАБУ, САП

Национальное антикоррупционное бюро и польские правоохранители 9 апреля провели обыски на территории Украины и Польши. Это стало возможным благодаря сотрудничеству в рамках механизма международной правовой помощи.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, обыски провели в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 – феврале 2023 года.

Следственные действия направлены на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении его стоимости через участие компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины.

«Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц. Расследование продолжается», - отметили в Нацбюро.

Ранее стало известно, что в Финляндии задержали трех человек по подозрению в отмывании средств на закупке амуниции для ВСУ.

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