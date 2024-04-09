Україна і Польща провели обшуки у справі щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами

Обшуки здійснили у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 – лютому 2023 роках.

Джерело фото: НАБУ, САП

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Національне антикорупційне бюро та польські правоохоронці 9 квітня провели обшуки на території України та Польщі. Це стало можливим завдяки співпраці в межах механізму міжнародної правової допомоги.

Як повідомили у пресслужбі НАБУ, обшуки провели у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 – лютому 2023 років.

Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.

«Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває», - зауважили у Нацбюро.

Раніше стало відомо, що у Фінляндії затримали трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів на закупівлі амуніції для ЗСУ.

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