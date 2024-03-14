У Фінляндії затримали трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів на закупівлі амуніції для ЗСУ – НАБУ

Серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів.

Джерело фото: НАБУ, САП

На території Фінляндської Республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. Про це поінформували у Національному антикорупційному бюро України. Затримання відбулося 11 березня.

У НАБУ повідомили, що серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів, пишуть у Бюро, затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості.

Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів.

Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків, а на нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт.

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