На Хмельниччині судитимуть правоохоронця, який переправляв ухилянтів за кордон

Правоохоронець співпрацював з трьома колишніми військовими.

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо правоохоронця з Хмельницької області, який у лютому 2022 року організував нелегальну схему із перетину кордону чоловіками призовного віку під виглядом волонтерів. Про це поінформував офіційний сайт ДБР.

У відомстві зазначають, що правоохоронець заручився підтримкою трьох колишніх військових, які виконували практично всю роботу, а він залишався у тіні. Водночас він особисто складав листи та звертався до керівників військових частин для їх підпису. Спільники виконували решту роботи – шукали «клієнтів», яким пропонувати виїхати до Європи під виглядом супроводження гуманітарних вантажів для потреб ЗСУ. За свої послуги ділки просили близько 2 тис. доларів США.

Канал незаконного переправлення заблокували ще до того, як перші «клієнти» виїхали за кордон. Також було задокументовано кілька фактів отримання коштів від потенційних замовників. Одного учасника схеми було затримано «на гарячому» під час передачі частини оплати.

У ДБР додають, що у вересні 2022 року матеріали щодо 3 спільників були скеровані до суду. Правоохоронець намагався уникнути відповідальності, але його провідна роль у схемі була виявлена під час розслідування.

Наразі, правоохоронець обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.