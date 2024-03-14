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  1. В Украине

В Хмельницкой области будут судить правоохранителя, который переправлял уклонистов за границу

21:22, 14 марта 2024
Правоохранитель сотрудничал с тремя бывшими военными.
В Хмельницкой области будут судить правоохранителя, который переправлял уклонистов за границу
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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении правоохранителя из Хмельницкой области, который в феврале 2022 года организовал нелегальную схему пересечения границы мужчинами призывного возраста под видом волонтеров. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В ведомстве отмечают, что правоохранитель заручился поддержкой трех бывших военных, выполнявших практически всю работу, а он оставался в тени. В то же время, он лично составлял письма и обращался к руководителям воинских частей для их подписи. Сообщники выполняли остальную работу – искали «клиентов», которым предлагать выехать в Европу под видом сопровождения гуманитарных грузов для нужд ВСУ. За свои услуги дельцы просили около 2 тыс. долларов США.

Правоохранители заблокировали канал незаконной переправки еще до того, как первые «клиенты» уехали за границу. Также были задокументированы несколько фактов получения средств от потенциальных заказчиков. Один участник схемы был задержан «на горячем» при передаче части оплаты.

В ГБР добавляют, что в сентябре 2022 года материалы по 3 сообщникам были направлены в суд. Правоохранитель пытался избежать ответственности, но его ведущая роль в схеме была обнаружена в ходе расследования.

Правоохранитель обвиняется в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

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