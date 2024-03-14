В Минобороны объяснили, как организован медицинский осмотр лиц, которые проходят ВВК

Как организованное медицинский осмотр, какие услуги предоставляют учреждения здравоохранения, где функционируют военно-врачебные комиссии.

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В Министерстве обороны Украины подготовили разъяснения для лиц, которые проходят военно-врачебную комиссию.

Так, там, в частности, подчеркнули, что платить за прохождение ВВК не нужно, ведь медицинские осмотры, лабораторные и инструментальные исследования, направления на дообследование, оценка вакцинального статуса – все это осуществляется безвозмездно.

Как организованное медицинский осмотр, какие услуги предоставляют учреждения здравоохранения, где функционируют ВВК – в инфографике ниже:

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