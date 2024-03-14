Тренер «Черноморца» Игорь Касьяненко не вернулся со сборов за границей, — СМИ

Как сообщается, Игорь Касьяненко не вернулся с командой с турецких сборов.

Фото: Игорь Касьяненко/ Х (Твиттер)

Тренер по физподготовке ФК "Черноморец" Игорь Касьяненко поехал вместе с клубом на тренировочные сборы в Турцию, но так и не вернулся в Украину. Об этом сообщает Sport.ua.

По данным издания, Касьяненко уехал в составе делегации "Черноморца" на основе выданного Министерством молодежи и спорта разрешения. Впрочем, в предусмотренные сроки в Украину не вернулся. Зато он уехал в Соединенные Штаты, где вместе с семьей запланировал жить в Майами, пишет издание.

Отмечается, что по его бегству из Украины продолжается расследование. В "Черноморце" воздерживаются от любых комментариев по ситуации.

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