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Тренер «Чорноморця» Ігор Касьяненко не повернувся зі зборів за кордоном, — ЗМІ

12:00, 14 березня 2024
Як повідомляється, Ігор Касьяненко не повернувся з командою з турецьких зборів.
Тренер «Чорноморця» Ігор Касьяненко не повернувся зі зборів за кордоном, — ЗМІ
Фото: Ігор Касьяненко/ Х (Твіттер)
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Тренер з фізпідготовки ФК "Чорноморець" Ігор Касьяненко поїхав разом із клубом на тренувальні збори до Туреччини, але так і не повернувся в Україну. Про це повідомляє Sport.ua.

За даними видання, Касьяненко виїхав у складі делегації "Чорноморця" на основі виданого Міністерством молоді та спорту дозволу. Утім, у передбачені терміни до України не повернувся. Натомість він поїхав до Сполучених Штатів, де разом із родиною запланував жити в Маямі, пише видання. 

Зазначається, що у справі його втечі з України триває розслідування. У "Чорноморці" утримуються від будь-яких коментарів щодо ситуації.

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