Міноборони повідомило про новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ: як він працює

Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил. Про це інформує пресслужба відомства.
Алгоритм покликаний замінити застарілі підходи – на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.
Громадянину треба проти чотири етапи, серед яких:
- Вибір посади та військової частини
- Співбесіда та комунікації з військовою частиною
- Оформлення у ТЦК СП
- Направлення для проходження військової служби
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