Міноборони повідомило про новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ: як він працює

Новий алгоритм рекрутингу покликаний замінити застарілі підходи.

Фото: ukrinform.com

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Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил. Про це інформує пресслужба відомства.

Алгоритм покликаний замінити застарілі підходи – на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Громадянину треба проти чотири етапи, серед яких:

Вибір посади та військової частини Співбесіда та комунікації з військовою частиною Оформлення у ТЦК СП Направлення для проходження військової служби

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