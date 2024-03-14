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  1. В Україні

У Києві товариству заплатили півмільйона гривень за полив зелених насаджень, які ніхто не поливав

11:55, 14 березня 2024
Повідомлено про підозру заступнику директора комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району за фактом привласнення бюджетних коштів на поливі зелених насаджень.
У Києві товариству заплатили півмільйона гривень за полив зелених насаджень, які ніхто не поливав
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В Голосіївському районі заплатили півмільйона гривень за полив зелених насаджень, які ніхто не поливав. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, повідомлено про підозру заступнику директора комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва за фактом привласнення бюджетних коштів на поливі зелених насаджень (ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2021 році службові особи Голосіївської РДА з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на послуги з поливу зелених насаджень в Голосіївському районі.

Згодом підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Насправді ж послуги з поливу надані не були.

В той же час за них згідно актів виконаних робіт сплатили понад 500 тис. грн, чим завдали збитки столичному бюджету.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідство триває.

В ході слідства буде вирішено питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Голосіївської райдержадміністрації.

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