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  1. У світі

Австралійський мільярдер збирається збудувати копію «Титаніка»

14:44, 14 березня 2024
За словами мільярдера Клайва Палмера, робити «Титанік» набагато веселіше, ніж сидіти вдома й рахувати свої гроші.
Австралійський мільярдер збирається збудувати копію «Титаніка»
Джерело фото: Bianca de Marchi/AAP
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В Австралії гірничий мільярдер Клайв Палмер хоче збудувати копію затонулого в 1912 році лайнера «Титанік». Як пише «The Guardian», це вже його друга спроба втілити «Титанік II» у життя.

На презентації проєкту в Сіднейському оперному театрі він наголосив, що судно буде «набагато, набагато краще, ніж оригінал», назвавши майбутню копію Титаніку «кораблем кохання» та «взірцем стилю й розкоші».

За словами Палмера, у нього «достатньо грошей, щоб побудувати Титанік у 10 разів більше».

Під час презентації він показав п'ятихвилинне відео з детальним 3D-описом, як виглядатимуть дев'ять палуб «Титаніка II».

Мільярдер сказав, що збирається залучати «найкращих дизайнерів у світі для круїзних суден». Корабель матиме такі ж інтер’єри та планування кают, як і оригінальне судно, а також бальний зал, басейн і турецькі лазні.

За словами Палмера, робити «Титанік» набагато веселіше, ніж сидіти вдома й рахувати свої гроші.

У ЗМІ зазначають, що майже 10 років тому Клайв Палмер уже проводив дуже схожу пресконференцію в лондонському готелі Ritz, щоб «запустити» свою мрію «Титанік II».

Джерело фото: Blue Star Line / The Guardian

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