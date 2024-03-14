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  1. Суд інфо

ВРП внесе Зеленському подання про призначення двох суддів до місцевих судів

11:47, 14 березня 2024
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові про призначення суддів до Дзержинського міського суду Донецької області та Господарського суду Харківської області.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення двох суддів до місцевих судів
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У четвер, 14 березня, Вища рада правосуддя повідомила, що ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення двох суддів на посади до місцевих судів:

Качаленко Ганни Василівни – на посаду судді Дзержинського міського суду Донецької області;

Мужичук Юлії Юріївни – на посаду судді Господарського суду Харківської області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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