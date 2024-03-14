ВСП внесет Зеленскому представление о назначении двух судей в местные суды

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту о назначении судей в Дзержинский городской суд Донецкой области и Хозяйственный суд Харьковской области.

В четверг, 14 марта, Высший совет правосудия сообщил, что принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении двух судей на должности в местные суды:

Качаленко Анны Васильевны – на должность судьи Дзержинского городского суда Донецкой области;

Мужичук Юлии Юрьевны – на должность судьи Хозяйственного суда Харьковской области.

В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию доброчестности или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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