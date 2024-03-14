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Суд взыскал с энергопоставщика более 1 миллиона гривен в пользу областного бюджета: детали дела

14:09, 14 марта 2024
Прокуратура утверждала, что в результате заключения между коммунальным учреждением и энергопоставщиком дополнительных соглашений к Договору о поставках электроэнергии с повышением цены на предмет закупки было переплачено бюджетных средств в общей сумме 1 027 271,68 грн.
Суд взыскал с энергопоставщика более 1 миллиона гривен в пользу областного бюджета: детали дела
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Тернопольская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области с иском к поставщику электрической энергии о признании недействительным дополнительных соглашений, заключенных к договору о поставке электрической энергии. Об этом пишет Хозяйственный суд Тернопольской области.

Исковые требования обосновано тем, что в результате заключения между коммунальным учреждением и энергопоставщиком дополнительных соглашений к Договору о поставке электрической энергии с повышением цены на предмет закупки, были переплачены бюджетные средства в общей сумме 1 027 271,68 грн, а сами дополнительные соглашения заключены с нарушением действующего законодательства, а именно ч.5 статьи 41 Закона Украины "О публичных закупках". Прокурор утверждал, что спорными дополнительными соглашениями сторонами безосновательно увеличена цена предмета закупки почти на 97%, что указывает на недействительность таких сделок.

Исследовав все обстоятельства дела, суд согласился с доводами прокурора, что спорные дополнительные соглашения об увеличении цены за товар недействительны, поскольку заключены с нарушением требований законодательства о публичных закупках и противоречат принципам закупки, а именно максимальной экономии. При этом суд отметил, что цена за единицу товара не может быть увеличена более чем на 10% той цены товара, которая была определена сторонами в договоре по результатам процедуры закупки, независимо от количества и сроков изменения цены в течение срока действия договора.

Суд пришел к выводу, что основание для оплаты электрической энергии по большей цене, чем оговоренное договором, отсутствует, а следовательно денежные средства в сумме 1 027 271,68 грн являются безосновательно полученными энергопоставщиком и взыскал с ответчика в пользу областного бюджета 1 027 271 грн. 

Ознакомиться с полным текстом решения суда по делу №921/7/24 можно по ссылке.

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