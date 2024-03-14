Суд стягнув з енергопостачальника понад 1 мільйон гривень на користь обласного бюджету: деталі справи

Прокуратура стверджувала, що внаслідок укладення між комунальним закладом та енергопостачальником додаткових угод до Договору про постачання електроенергії з підвищенням ціни на предмет закупівлі, було переплачено бюджетних коштів в загальній сумі 1 027 271,68 грн.

Тернопільська окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до постачальника електричної енергії про визнання недійсним додаткових угод, укладених до договору про постачання електричної енергії. Про це пише Господарський суд Тернопільської області.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що внаслідок укладення між комунальним закладом та енергопостачальником додаткових угод до Договору про постачання електричної енергії з підвищенням ціни на предмет закупівлі, було переплачено бюджетних коштів в загальній сумі 1 027 271,68 грн, а самі додаткові угоди укладені з порушенням чинного законодавства, а саме ч.5 статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі". Прокурор стверджував, що спірними додатковими угодами сторонами безпідставно збільшено ціну предмета закупівлі на майже 97%, що вказує на недійсність таких правочинів.

Дослідивши усі обставини справи, суд погодився з доводами прокурора, що спірні додаткові угоди про збільшення ціни за товар є недійсними, оскільки укладені з порушенням вимог законодавства про публічні закупівлі та суперечать принципам закупівлі, а саме, максимальній економії. При цьому суд зауважив, що ціна за одиницю товару не може бути збільшена більше ніж на 10 % від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами в договорі за результатами процедури закупівлі, незалежно від кількості та строків зміни ціни протягом строку дії договору.

Суд дійшов висновку, що підстава для оплати електричної енергії за більшою ціною, ніж обумовлена договором, відсутня, а отже грошові кошти в сумі 1 027 271,68 грн є такими, що були безпідставно одержані енергопостачальником та стягнув з відповідача на користь обласного бюджету 1 027 271 грн.

Ознайомитись з повним текстом рішення суду у справі № 921/7/24 можна за посиланням.

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