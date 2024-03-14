СБУ предлагают расширить полномочия по противодействию террористическим посягательствам на госорганы и предприятия

Общегосударственные и региональные перечни объектов возможных террористических посягательств будут вести в порядке, определенном Службой безопасности Украины.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины «О борьбе с терроризмом» об усовершенствовании механизмов, направленных на предотвращение и противодействие терроризму» 11030-1, авторами которого выступают председатель и члены Комитета ВР по вопросам правоохранения деятельности Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов и другие.

Предлагается, чтобы Служба безопасности Украины разработала и подала на утверждение Кабмина Правила антитеррористической безопасности.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях вводится статья 204-5 «Нарушения Правил антитеррористической безопасности», за которые предлагается налагать штраф на граждан, должностных лиц и физических лиц-предпринимателей – от 3 400 до 6 800 грн.

От имени Центрального управления и региональных органов СБУ рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания могут заместитель (первый заместитель) Председателя СБУ, руководитель Антитеррористического центра при СБУ, начальники региональных органов СБУ, а также уполномоченные ими должностные лица.

Закон Украины «О борьбе с терроризмом» дополнят определением объектов возможных террористических посягательств – это государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, участка местности или территории, сооружения или имущественные комплексы, объекты транспортной инфраструктуры в отношении которых могут совершаться террористические акты. Также вводится понятие антитеррористическая защищенность объекта возможных террористических посягательств – это защищенность объекта возможных террористических посягательств от террористических угроз, которая достигается путем внедрения системы координированных организационных, правовых, административных, охранных, режимных, технических и других мер.

Предлагается, чтобы по результатам отнесения объектов к объектам возможных террористических посягательств формировались общегосударственный и региональные перечни объектов возможных террористических посягательств. Порядок отнесения объектов к объектам возможных террористических посягательств, определение их категорий, условий формирования общегосударственного и региональных перечней объектов возможных террористических посягательств устанавливается Правилами антитеррористической безопасности. Общегосударственные и региональные перечни объектов возможных террористических посягательств ведутся в порядке, определенном Службой безопасности Украины.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 13 февраля одобрил принятие в первом чтении Радой законопроект о внесении изменений в Закон «О Национальной гвардии Украины» по совершенствованию правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии №10311, поданный народным депутатом Максимом Павлюком вместе с коллегами.

Целью является урегулирование вопросов, связанных с применением военнослужащими Национальной гвардии мер принуждения, в частности, физического воздействия, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники. В частности, военнослужащие будут иметь право использовать и применять средства ограничения подвижности (наручники, сетки для связывания и т.п.): во время задержания лица, совершившего правонарушение; при доставке задержанного лица в уполномоченные государственные органы, в случае его отказа идти под охраной; к лицу, которое подозревается в совершении уголовного правонарушения и сопротивляется военнослужащему или пытается скрыться; если лицо своими опасными действиями может причинить вред себе или другим лицам. Также они могут использовать средства принудительной остановки транспортного средства.

Автор: Наталья Мамченко

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