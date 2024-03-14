В Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке

В результате пожара в квартире погибли два человека.

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В среду, 13 марта, в Подольском районе столицы произошел пожар в многоэтажке.

Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, возгорание возникло в квартире на 4 этаже пятиэтажки на ул. Гамалеевской.

Пожар спасатели ликвидировали в 23:06 на площади 20 кв.

В ходе гашения возгорания и разведки были обнаружены тела двух человек.

Причина пожара и обстоятельства трагического случая будут установлены правоохранителями.

Ранее сообщалось, что в Киеве загорелась квартира в многоэтажке.

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