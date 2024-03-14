У Києві сталася смертельна пожежа у багатоповерхівці

Внаслідок пожежі в квартирі загинуло двоє людей.

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У середу, 13 березня, у Подільському районі столиці сталася пожежа у багатоповерхівці.

Як повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у м.Києві, загоряння виникло в квартирі на 4 поверсі п'ятиповерхівки на вул. Гамаліївській.

Пожежу рятувальники ліквідували о 23:06 на площі 20 кв.м.

В ході гасіння займання та розвідки було виявлено тіла двох людей.

Причину пожежі та обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше ми писали, що у Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці.

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