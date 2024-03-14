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Президент підписав закон про житлові сертифікати, яким мінімальна зарплата членам Вищої ради правосуддя-суддям підвищується до 236 тисяч грн

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя вже встановили від 236 тисяч грн, але тепер її додатково закріпили для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

Верховний Суд висловився щодо проведення судово-медичної експертизи через кілька років після ДТП

Якщо судово-медична експертиза була проведена через 4 роки після ДТП на підставі рентгенографії, проведеної через 3 роки після такої пригоди, то вирішення судом питання належності зазначеного доказу має вагоме значення для доведеності чи недоведеності винуватості засудженого.

У разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків – Верховний Суд

Чинним КПК не передбачено інституту додаткового розслідування, який був прописаний у нормах КПК 1960 року, тому у разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків і цей строк не може бути включений у строк досудового розслідування в розумінні положень ст. 219 КПК.

СБУ пропонують розширити повноваження щодо протидії терористичним посяганням на держоргани і підприємства

Загальнодержавний та регіональні переліки об’єктів можливих терористичних посягань будуть вести у порядку, визначеному Службою безпеки України.

В Україні можуть створити Спеціальну економічну прокуратуру за аналогом САП

Спеціальну економічну прокуратуру пропонують створити для процесуального керівництва у справах БЕБ.

  1. В Україні

У Києві сталася смертельна пожежа у багатоповерхівці

13:51, 14 березня 2024
Внаслідок пожежі в квартирі загинуло двоє людей.
У Києві сталася смертельна пожежа у багатоповерхівці
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У середу, 13 березня, у Подільському районі столиці сталася пожежа у багатоповерхівці.

Як повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у м.Києві, загоряння виникло в квартирі на 4 поверсі п'ятиповерхівки на вул. Гамаліївській.

Пожежу рятувальники ліквідували о 23:06 на площі 20 кв.м.

В ході гасіння займання та розвідки було виявлено тіла двох людей.

Причину пожежі та обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше ми писали, що у Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці.

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