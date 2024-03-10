У Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці, фото

У столиці у будинку на вулиці Олени Теліги горіла квартира.

У неділю, 10 березня, у Шевченківському районі столиці сталася пожежа в квартирі.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м.Києві, загоряння виникло в кімнаті квартири на 4 поверсі 5-поверхового житлового будинку на вулиці Олени Теліги, 27.

Рятувальники ліквідували пожежу о 08:20.

Жертв чи постраждалих немає. Причину загоряння встановлять правоохоронці.

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