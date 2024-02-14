Нацгвардия сможет применять наручники, резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры и другие средства, - Верховная Рада рассмотрит законопроект

Парламентский Комитет рекомендовал к одобрению законопроект, согласно которому военнослужащие Национальной гвардии наделят правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.

Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 13 февраля одобрил принятие в первом чтении Радой законопроекта о внесении изменений в Закон «О Национальной гвардии Украины» по совершенствованию правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии №10311, который подал народный депутат Максим Павлюк вместе с коллегами.

Целью является урегулирование вопросов, связанных с применением военнослужащими Национальной гвардии мер принуждения, в частности, физического воздействия, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады высказало замечание, указав, что расширение оснований применения мер принуждения по отдельным категориям лиц требует дополнительного обоснования. Это касается прежде всего женщин с явными признаками беременности, пожилых людей и т. д. Наконец, применение таких мер в отношении этой категории лиц может быть неадекватной мерой в отношении совершенного ими действия, а потому несет определенные риски.

Министерство финансов отметило, что хотя в законопроекте приведен конкретный перечень специальных средств (наручники, сетки для связывания, защитные барьеры, турникеты, резиновые и пластиковые дубинки, электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия, средства принудительной остановки транспортного средства, гранаты и боеприпасы светозвукового действия, водометы, бронемашины без установленного на них штатного вооружения и другие специальные (специализированные) транспортные средства, беспилотные воздушные суда, средства радиоэлектронного противодействия и т.п. и случаи их применения личным составом Национальной гвардии, вместе с тем в материалах к законопроекту отсутствует информация о дополнительной потребности в средствах для Национальной гвардии для обеспечения военнослужащих специальными средствами, а также соблюдения прав и свобод человека.

В частности, в ст. 15 Закона предлагается урегулировать, что военнослужащие Нацгвардии при исполнении полномочий уполномочены использовать и применять следующие меры принуждения:

1) физическое влияние;

2) специальные средства;

3) оружие, вооружение и боевую технику;

4) вооружение воздушных судов.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины вправе применять физическое влияние для:

1) обеспечение личной безопасности и/или безопасности других лиц;

2) пресечение правонарушения;

3) задержание лица, совершившего правонарушение

В частности, военнослужащие имеют право использовать и применять средства ограничения подвижности (наручники, сетки для связывания и т.п.):

во время задержания лица, совершившего правонарушение;

при доставке задержанного лица в уполномоченные государственные органы, в случае его отказа идти под охраной;

к лицу, которое подозревается в совершении уголовного правонарушения и сопротивляется военнослужащему или пытается скрыться;

если лицо своими опасными действиями может причинить вред себе или другим лицам.

Также они могут использовать средства принудительной остановки транспортного средства:

а) для принудительной остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил законные распоряжения (требования) военнослужащего и/или пытается избежать прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте охраняемого Национальной гвардией объекта, нарушает установленный пропускной режим, игнорирует требования дорожных и/или других информационных знаков, светофоров и/или других световых сигналов по остановке транспортного средства;

б) если действия водителя транспортного средства создают угрозу жизни и здоровью военнослужащего и/или других лиц;

в) для задержания лиц, совершивших уголовное правонарушение и пытающихся скрыться на транспортном средстве.

Запрещено применение мер принуждения:

к женщинам с явными признаками беременности, пожилым людям, лицам с выраженными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения такими лицами группового и/или вооруженного нападения или сопротивления или если есть непосредственная угроза жизни или здоровью военнослужащего и/или другого лица , если отразить такое нападение, сопротивление или устранить угрозу другими способами и средствами невозможно;

в помещениях и на земельных участках, принадлежащих или закрепленных за дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств в Украине, кроме случаев, когда от главы дипломатического или иного соответствующего представительства (организации) поступит официальными каналами письменная просьба (согласие) применить меры принуждения против правонарушителей.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в ГУР заявили, что мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы.

Автор: Наталья Мамченко

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